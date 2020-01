Sanremo 2020, Gianna Nannini super ospite (Anteprima Blogo) (Di martedì 28 gennaio 2020) Si arricchisce giorno dopo giorno l’elenco dei super-ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston nel corso della 70esima edizione del Festival di Sanremo.In tal senso, TvBlog è in grado di anticiparvi che nella quarta serata si esibirà Gianna Nannini. La cantautrice toscana interverrà venerdì 7 febbraio per una performance che al momento è ancora top secret.La Nannini con molta probabilità riproporrà i suoi più grandi successi e alcuni nuovi brani contenuti nell’ultimo album, La differenza. La sua sarà certamente un’apparizione attesissima, seppur non inedita. L’artista, infatti, aveva già risposto presente due anni fa nel Festival diretto da Claudio Baglioni (col quale duettò sulle note di Amore bello) e nel 2015, sotto la prima guida di Carlo Conti.Sanremo 2020, Gianna Nannini super ospite (Anteprima Blogo) é stato pubblicato su Tvblog.it alle 20:20 di ... blogo

Raiofficialnews : ??#Sanremo2020, la scenografia firmata da Gaetano Castelli, uno spazio dove far “danzare la luce” ?… - LegaSalvini : Sembrano cifre pazzesche... Siete d’accordo? - IlContiAndrea : #TizianoFerro a #Sanremo2020 canterà Mia Martini, Domenico Modugno, duetterà con Massimo Ranieri e tanto altro... -