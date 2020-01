Quella di Sarri su strisce e rigori era solo una risposta ironica e intelligente (Di martedì 28 gennaio 2020) Fermi tutti, il Napolista sta per difendere Maurizio Sarri reo di aver risposto in maniera ironica e quindi intelligente a una domanda in sala stampa a Napoli al termine del match contro la Juventus. Il giornalista è tornato sulla vecchia affermazione di Sarri – quando era allenatore del Napoli – a proposito dei rigori, “per averne bisogna indossare la maglia a strisce”. E lui è stato al gioco e ha risposto: «E infatti quest’anno non giochiamo più con la maglia strisce e non ce ne assegnano più». Una battuta arguta per smorzare la polemica. La responsabile della comunicazione che lo accompagnava in sala stampa, non ha potuto fare a meno di tradire un sorriso. Sarri ha poi proseguito ricordando che la Juventus, nonostante sia spesso nell’area avversaria, ha avuto lo stesso numero di rigori sia a favore sia contro: sei contro sei. Che cosa avrebbe dovuto dire? ... ilnapolista

