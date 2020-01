Portici, arrestato un 38enne per truffe ad anziani: IL NOME (Di martedì 28 gennaio 2020) Portici: arrestato un 38enne gravemente indiziato di ben 5 episodi di truffa aggravata ai danni di persone anziane. Stamattina gli agenti del Commissariato di Portici hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Giuseppe Liotti, 38enne napoletano con precedenti di polizia, per truffa in danno di persone anziane. L’uomo è gravemente indiziato di 5 episodi di truffa aggravata, avvenuti nell’agosto scorso quando, approfittando della minorata difesa delle vittime ultraottantenni, dapprima si è spacciato telefonicamente per il “nipote” in difficoltà, ed in seguito si è presentato presso il domicilio degli anziani in qualità di “corriere” a cui dovevano essere consegnate le somme di denaro richieste. La svolta ... 2anews

