"Il bipolarismo è tornato". Zingaretti avverte M5s (Di martedì 28 gennaio 2020) Il voto di domenica ha restituito un Partito Democratico centrale nello scacchiere politico, nel campo del centrosinistra e soprattutto tra le forze di maggioranza. Nella notte elettorale, mentre gli schermi snocciolano le prime proiezioni sul voto in Emilia Romagna e Calabria, Nicola Zingaretti si affaccia all'ingresso del Nazareno e lancia un messaggio inequivocabile agli alleati del M5s: "Si sta tornando a un sistema bipolare su due grandi campi che si contendono la leadership", quello del centrosinistra e quello del centrodestra. "Il M5s sta avendo una discussione e io mi auguro che si prenda atto di questo nuovo schema", aggiunge. E, perché non rimangano dubbi, il leader dem dice ancora: "Il Pd è il pilastro fondamentale - e non vogliamo essere da soli - di un campo di forze che vede nella Lega una forza estremista". Non si tratta di rimescolare e ... agi

