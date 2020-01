Agrigento, 44enne morta per malaria non diagnosticata: cosa è successo (Di martedì 28 gennaio 2020) Tragisca scomparsa ad Agrigento per una giornalista e insegnante di 44 ani, Loredana Guida: morta per malaria dopo il viaggio in Nigeria Dopo il viaggio in Nigeria una donna di 44 anni, Loredana Guida, giornalista e insegnante di 44 anni, è morta per malaria dopo il manifestarsi della febbre alta. Nessuno si era reso conto … L'articolo Agrigento, 44enne morta per malaria non diagnosticata: cosa è successo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

