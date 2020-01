Un racconto di resistenza, da Birkenau (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ogni fatto della Shoah era vero anche quando i testimoni non avevano parole e i loro racconti erano assenti. Ogni fatto della Shoah resterà vero anche quando il suo racconto nascerà da una finzione narrativa. Per la giornata della memoria, mentre preparo lo zaino per partire destinazione Cracovia e poi Auschwitz e Birkenau, vorrei suggerire un libro che risponde in qualche modo a questi due assunti.“Ritorno a Birkenau”, libro testimonianza di Ginette Kolinka, novantacinquenne sopavvissuta al lager pubblicato da Ponte alle grazie. Sarà vero, quel racconto della Shoah, anche quando saranno attori a interpretarlo.Del resto è stato un film a sbloccare il silenzio di Ginette Kolinka, “Schindler’s list”. Non tanto la visione in sé, ma il fatto che la Fondazione creata da Steven Spielberg per raccogliere le testimonanze dei ... huffingtonpost

