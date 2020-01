Morto bimbo di 5 anni caduto dalla finestra nel Parmense (Di lunedì 27 gennaio 2020) E’ Morto questo pomeriggio attorno alle 14 il piccolo di 5 anni rimasto ferito ieri dopo essere precipitato per cinque metri dalla finestra della sua casa a Collecchio. Il cuore del piccolo ha smesso di battere nel reparto di rianimazione del Maggiore dove era stato ricoverato in condizioni disperate. I genitori del bambino hanno dato l’ok per l’espianto degli organi. Il bambino aveva riportato un gravissimo trauma cranico cadendo dalla finestra di casa. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 17 quando il piccolo era salito su una sedia e si era sporto dalla finestra precipitando nel cortile di casa. Una tragica fatalità come appurato dai Carabinieri. Al momento dell’incidente in casa con il bambino c’erano la mamma, il papa’ e due fratellini.L'articolo Morto bimbo di 5 anni caduto dalla finestra nel Parmense sembra essere il ... meteoweb.eu

