Lizzo come Britney (e Madonna, e Marilyn…) ai Grammy (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lizzo come Britney Spears ai GrammyLizzo come Britney Spears ai GrammyLizzo come Britney Spears ai GrammyLizzo come Britney Spears ai GrammyLizzo come Britney Spears ai GrammyLizzo come Britney Spears ai GrammyLizzo come Britney Spears ai GrammyLizzo come Britney Spears ai GrammyLizzo come Britney Spears ai GrammyLizzo come Britney Spears ai GrammyLizzo come Britney Spears ai GrammyLizzo come Britney Spears ai GrammyLizzo come Britney Spears ai GrammyLizzo come Britney Spears ai GrammyLa più vamp, la più diva, la più glamorous. Entusiasmi unanimi per Lizzo e per l’outfit firmato Atelier Versace sfoggiato sul red carpet dei Grammy Awards. Eleganza da regina d’altri tempi per l’irresistibile pop star, grazie al suo abito bustier immacolato e con dettagli scintillanti, e alla stola di pelliccia abbinata, anch’essa bianchissima, strumento per l’esercizio di una ... vanityfair

taluladoeshulah : Nel mondo che vorrei i Granny vengono dati a persone come Lizzo e Billie Eilish, beh quel mondo è arrivato ?? - pyrinthenight : il discorso di lizzo si è concentrato sull'importanza dell'essere musicisti e sul fare della musica che possa liber… - VincentVanGh0ee : @tommiwtf io personalmente ho conosciuto Lizzo solo nel 2018. Mi sta molto simpatica come personaggio e la sua musi… -