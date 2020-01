Chi era Kobe Bryant, la leggenda del basket capace di vincere un Oscar (Di lunedì 27 gennaio 2020) La prima sceltaLa sconfittaGli idoli dell'infaziaIn nome del talentoNbaSecondo titoloAma l'odioL'idolo Micheal JordanLa forza che batte la pauraRecordPunti24Black MambaDeterminazioneL'ultimo titolo2011OlimpiadiInfortuniSoldiAddioDa bambino Kobe Bryant era l’idolo dei tifosi delle squadre in cui militava suo padre, in Italia. Nell’intervallo delle partite di papà Joe, raccontano i biografi e chi ha avuto la fortuna di vederlo di persona, tirava da solo e raramente sbagliava il canestro. Studiava da campione già allora in quell’infanzia trascorsa nella provincia italiana, fra Reggio Calabria, Rieti, Reggio Emilia e Pistoia. Il nonno dall’America gli mandava le videocassette dei grandi, Magic Johnson e Michael Jordan, perché imparasse. Imparò talmente bene, quel ragazzo classe 1978 alto quasi due metri, da esordire nell’Nba senza nemmeno fare il passaggio nel campionato universitario che ... vanityfair

