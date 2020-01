Canottaggio. Bronzo per il Circolo Canottieri Napoli ai Campionati Italiani di Gran Fondo a Pisa (Di lunedì 27 gennaio 2020) Canottaggio. Medaglia di Bronzo per il Circolo Canottieri Napoli ai Campionati Italiani di Gran Fondo a Pisa. Ecco i vincitori. Domenica si è conclusa la 10° edizione dei Campionati Italiani di Gran Fondo a Pisa, la Canottieri Napoli ha ottenuto un ottimo risultato nella specialità del 4 senza, ottenendo una medaglia di Bronzo nella categoria Senior Assoluti con un equipaggio giovanissimo, a capovoga Francesco Cella (18 anni), al carrello numero 2 Gennaro Di Mauro (detentore del record del mondo sui 2000 metri anche lui 18 anni), al carrello numero 3 Andrea Ciccarelli (il più giovane dell’armo GialloRosso, 17 anni), prodiere carrello numero 4 il fratello di Francesco, Mario Cella (ritornato in gara dopo un anno di fermo per un’infortunio alla schiena, più forte di prima, anche lui giovanissimo 19 anni). Soddisfazione è stata espressa dal presidente, Achille Ventura, dai ... 2anews

Canottaggio Bronzo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Canottaggio Bronzo