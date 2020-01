Calciomercato Napoli, Politano a Villa Stuart per le visite mediche (Di lunedì 27 gennaio 2020) Calciomercato Napoli: Matteo Politano è arrivato questa mattina a Roma, dove, presso la clinica Villa Stuart, sta svolgendo le rituali visite mediche prima della firma con gli azzurri. Calciomercato Napoli Matteo Politano è a Roma per le visite mediche con il Napoli. L’esterno è giunto a Villa Stuart dove sta svolgendo i test medici e poi è atteso alla Filmauro per la firma del contratto con il club azzurro. Il Napoli prenderà il giocatore dall’Inter in un’operazione che dovrebbe aggirarsi intorno ai 23 milioni di euro. Politano, 26 anni, è nato a Roma ed è cresciuto calcisticamente nelle giovanili giallorosse prima di andare al Perugia e poi al Pescara. Il salto definitivo è avvenuto nei tre anni a Sassuolo che lo hanno portato poi al passaggio nel 2018 all’Inter. “Dopo Politano credo che non succedera’ piu’ niente. Se ci sono altre ... 2anews

FabrizioRomano : Matteo Politano al Napoli! Affare fatto come annunciato ieri da @DiMarzio: 2,5 milioni di prestito più 19 milioni d… - DiMarzio : #Napoli, #Mateta il nome nuovo per l'attacco - DiMarzio : #Napoli - #Politano: da quando il suo arrivo sfumò per 10 minuti a oggi, due anni dopo -