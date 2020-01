Allerta Meteo Firenze: da domani forti venti di libeccio (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per vento nella giornata di martedì 28 gennaio nell’Empolese Valdelsa, Mugello, Valdisieve, in Alto Mugello, con forti venti di libeccio, in particolare su crinali appenninici e zone collinari sottovento all’Appennino. Sono possibili isolate rotture di rami e/o caduta di alberi, caduta di tegole e cornicioni.L'articolo Allerta Meteo Firenze: da domani forti venti di libeccio Meteo Web. meteoweb.eu

DPCgov : ?? #allertaGIALLA, domenica #26gennaio, in alcuni settori della Puglia. ?? L'allerta di #protezionecivile non è una… - 055firenze : Allerta Meteo, codice giallo per vento forte leggi qui: - quilivorno : #livorno Vento e mareggiate, scatta l’allerta meteo -