Sci alpino, Dominik Paris e gli immani rimpianti per una Coppa del Mondo generale che era alla portata (Di domenica 26 gennaio 2020) Dominik Paris poteva seriamente puntare alla conquista della Coppa del Mondo generale di sci alpino, quanto successo nel corso del lungo weekend di Kitzbuehel aumenta i rimpianti per quello che poteva essere e purtroppo non sarà. L’azzurro si è infatti infortunato martedì durante un allenamento, si è rotto un crociato e si è già sottoposto a un intervento con l’obiettivo di tornare più forte che mai nella prossima stagione ma intanto il sogno di alzare al cielo la Sfera di Cristallo è sfumato: sarebbe stata un’impresa incredibile per un velocista che ha a disposizione molte meno gare rispetto agli specialisti delle prove tecniche, il ritiro di Marcel Hirscher e i risultati altalenanti degli altri protagonisti avevano reso incredibilmente aperta la corsa verso il prestigioso trofeo. Dominik Paris sarebbe stato assoluto protagonista nel superG e nella discesa sulla ... oasport

