Polonia omofoba, l’allarme che arriva dall’est Europa: ora è permesso aggredire le comunità LGBT (Di domenica 26 gennaio 2020) Zone LGBT-free, dove è possibile aggredire le persone omosessuali in libertà e anche con violenza: succede in Polonia, a causa delle politiche intolleranti della destra e della Chiesa In Polonia ci sono 86 luoghi nei quali è possibile essere omofobi ed esternare il proprio odio nei confronti degli omosessuali utilizzando la violenza fisica. L’iniziativa delle … L'articolo Polonia omofoba, l’allarme che arriva dall’est Europa: ora è permesso aggredire le comunità LGBT NewNotizie.it. newnotizie

Polonia omofoba Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Polonia omofoba