Nuovo digitale terrestre, in Campania il passaggio dal 1° gennaio 2022. Unione Consumatori: Ecco cosa c’è da sapere (Di domenica 26 gennaio 2020) Nuova rivoluzione in arrivo per il digitale terrestre in Italia. Infatti, entro il 2022, ci sarà il passaggio definitivo dalla tecnologia DVB-T alla più evoluta DVB-T2. Per gli italiani, quindi, sarà necessario adeguarsi ai nuovi standard ma, nel dettaglio, cosa cambierà? Risponde l’Unione nazionale consumatori che ricorda che con l’avvento del 5g, ossia le tecnologie e gli standard di quinta generazione che permettono alla telefonia mobile prestazioni e velocità superiori, è stata resa necessaria una nuova organizzazione delle porzioni di frequenza della rete tv. Lo spettro di frequenze disponibili si è ridotto, per questo motivo si è introdotta la tecnologia Hevc che consente di ottimizzare lo spazio di banda occupato per la tv, con il vantaggio ulteriore di poter usufruire di una qualità migliore dell’immagine fino all’hd. Le tappe che scandiranno il ... ildenaro

