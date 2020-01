Milly Carlucci fa una gaffe da Simona Ventura (Di domenica 26 gennaio 2020) Milly Carlucci oggi pomeriggio è stata ospite da Simona Ventura a Settimana Ventura, su Rai Due, dove ha giocato alla versione low cost de Il Cantante Mascherato. Purtroppo però Milly non ha saputo riconoscere al volo nessun vip mascherato (né Katia Ricciarelli, né Albano e neanche Gigi D’Alessio), scivolando però in una gaffe quando Simona Ventura ha cercato di farle indovinare Carolyn Smith, sua presidente di giuria a Ballando con le Stelle dal 2007. Carolyn, nascosta da un casco da moto, ha suggerito a Milly Carlucci di essere una ballerina mostrandole poi un enorme tatuaggio che ha sul polso. Ma nessuna lampadina si è accesa nella testa della conduttrice de Il Cantante Mascherato: “Forse è la Bruzzone? Lei ha tanti tatuaggi..“. Carolyn Smith dopo 11 anni di Ballando con le Stelle scambiata per una Bruzzone qualsiasi me la immagino così: Il pilota ... bitchyf

