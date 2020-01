Luigi Di Maio | lo sfottò a Quelli che il calcio | la canzone d' addio fa il verso a Laura

Il Lecce pubblica la seguente offerta di lavoro “Vuoi diventare steward?” - l’ironia del web… “Luigi Di Maio sarebbe perfetto!” : Il web non fa sconti a niente e a nessuno. Così un annuncio reale di lavoro ha scatenato l’ironia della rete. Sulla pagina ufficiale Twitter del Lecce calcio è apparso la seguente offerta di lavoro “Vuoi diventare steward? Mettiti in contatto con noi!” Il post su Twitter spiega che i candidati, per svolgere l’attività di steward, devono prima fare un corso di abilitazione che poi da la possibilità di diventare operatori negli ...

Beppe Grillo - il retroscena : perché non voleva le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico M5s : Beppe Grillo è intervenuto per commentare le dimissioni di Luigi Di Maio: "Per aspera ad astra", si leggeva in un post del garante sui social network. "Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5S e per quello che continuerai a fare. In alto i cuori", sc

Di Maio ipocrita su Di Battista In due anni Luigi ha distrutto il M5s : Ho una domanda: l’Italia non doveva fare a meno del politico in favore del “cittadino punto e basta”, del cittadino inserito nelle stanze che contano, come Gianroberto Casaleggio indicava? Segui su affaritaliani.it

Cinquestelle - Il piano del "regista" Luigi Di Maio : Alessandro Di Battista e Chiara Appendino capi : Luigi Di Maio già progetta una nuova fase a 5Stelle, da avviare a cavallo degli Stati generali di marzo. Da concretizzare poi, in primavera inoltrata. Sempre con lui al centro della partita, ma con un ruolo e uno schema diversi. In un Movimento che non lo avrà più come capo politico. Lo scrive il Fa

Paola Taverna leader del M5s : la mossa per evitare il ritorno di Luigi Di Maio : In lizza per la leadership del Movimento 5 stelle dopo le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico, c'è una donna: la pasionaria Paola Taverna. Lei e Stefano Patuanelli, insieme a Roberto Fico sono quelli che hanno lottato all'interno del M5s per il ritorno a una leadership collettiva contro Gig

M5s - il messaggio di Grillo due giorni dopo le dimissioni di Di Maio : “Grazie Luigi per come hai gestito la situazione” : Due giorni dopo il passo indietro di Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 stelle, il garante Beppe Grillo ha rotto il silenzio. E lo ha fatto con un breve tweet pubblicato sul suo profilo: “Per aspera ad astra”, si legge. “Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5s e per quello che continuerai a fare. In alto i cuori“. Per i 5 stelle sono giorni di grande ...

Luigi Di Maio - retroscena Minzolini : ha deciso di mollare tutto dopo il no di Di Battista a diventare ministro : Il primo pensiero di Luigi Di Maio sulle ragioni delle sue dimissioni da capo politico del movimento cinquestelle va a se stesso. "Non ne potevo più - scrive Augusto Minzolini nel suo editoriale sul Giornale venerdì 23 gennaio -, l' altro giorno mentre ero con Putin avevo il telefonino che continua

Luigi Di Maio nella polvere - Fioramonti ora gode : "Deve chiedermi scusa - il M5s deve decidere dove stare" : È uscito dal Movimento 5 Stelle facendo molto rumore, Lorenzo Fioramonti, ma per ora il tanto sbandierato "partitino", Eco, non ha visto la luce. Prima, spiega l'ex ministro dell'Istruzione, deve creare "amalgama politico". Secondo un retroscena del Messaggero, l'economista sta lavorando a possibili

Giorgia Meloni ‘irride’ la cravatta di Luigi Di Maio - ma lei non lasciò la poltrona quando votò la fiducia a Monti : Prima di fare ironia si dovrebbe conoscere la storia. Se non quella di tutti, almeno quella personale. E, invece, Giorgia Meloni ha voluto irridere il romantico ricordo del Movimento 5 Stelle – quella cravatta Di Maio che l’ex capo politico si è simbolicamente tolto nell’annunciare il proprio passo indietro – sottolineando (su Twitter) come al fianco di quella immagine manchi quella della ‘poltrona’. Eppure la leader di ...

Beppe Grillo - il freddo saluto a Luigi Di Maio leader M5s : "Grazie per quello che hai fatto" : Beppe Grillo rompe il silenzio. E a due giorni dalle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 stelle, con tre righe, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, lancia il messaggio: "Per aspera ad astra (attraverso le asperità sino alle stelle, ndr). Grazie Luigi per come hai

M5s - chi sono i nemici interni di Luigi Di Maio : Rivoluzione, chi sono i nemici interni di Luigi Di Maio, quelli che lo hanno spinto alle dimissioni da capo politico (in attesa di una svolta). Luigi Di Maio, al momento dell’annuncio delle sue dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle, ha puntato il dito contro i nemici interni, che sarebbero quelli che lo hanno spinto a un’azione responsabile. Al passo indietro, alle dimissioni. Luigi Di Maio Chi sono i nemici ...

Matteo Salvini ad Agorà : "Le dimissioni di Luigi Di Maio? Figlie del tradimento del M5s" : C'è anche Matteo Salvini, ospite in collegamento, ad Agorà su Rai 3. Il leader della Lega tira la volata in Emilia Romagna a Lucia Borgonzoni, ma non risparmia fendenti all'ex alleato, Luigi Di Maio, che con le sue dimissioni da capo politico M5s proprio alla vigilia del voto è il caso politico dell

Luigi Di Maio - dimissioni e sfogo coi fedelissimi : "Non ne potevo più" - l'imbarazzo con Vladimir Putin : Luigi Di Maio si è sfogato con i suoi fedelissimi subito dopo aver dato le dimissioni da capo politico del Movimento 5 stelle: "Non ne potevo più", racconta secondo quanto riporta Augusto Minzolini nel suo retroscena su Il Giornale, "l'altro giorno mentre ero con Vladimir Putin avevo il telefonino c

M5s - cosa può succedere dopo le dimissioni di Luigi Di Maio : tra totosuccessori - lotte interne e l’ipotesi di un collegio eletto dagli iscritti : Il primo giorno serve per riprendersi dalla botta. Al secondo inizia a circolare la domanda fatidica: e adesso? Trentasei ore dopo le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 stelle, la risposta che tutti cercano riguarda il futuro. Parlamentari, consiglieri locali e semplici attivisti si chiamano e scambiano messaggi per capire quali saranno le prossime mosse. Si prova a interpretare il gesto del leader: “Fa sul ...