Kurzawa Juventus, che assist di Tuchel! Ecco la decisione presa (Di domenica 26 gennaio 2020) Kurzawa Juventus – La Juventus è ormai vigile in Francia in merito all’approdo in bianconero di Kurzawa. Il terzino, ormai ai ferri corti con il tecnico del club parigino, sarebbe ormai in procinto di lasciare la capitale transalpina per approdare a Torino. assist di Tuchel, che comunica in maniera implicita la sua decisione sul futuro del calciatore. Paratici sorride, con l’affare che potrebbe decollare nelle prossime ore e con un nuovo innesto da regalare a Sarri. Mercato Juve: Kurzawa non convocato, Paratici sorride Secondo quanto appreso dai canali social del Paris Saint-Germain è ufficiale l’esclusione di Kurzawa dalla lista dei convocati per la sfida di stasera contro il Lille. Il giocatore rientrerebbe quindi nello switch di casacca che vedrebbe De Sciglio arrivare a Parigi. Paratici sempre vigile mantiene i contatti, con l’accordo con la squadra di ... juvedipendenza

romeoagresti : #DeSciglio ha accettato la destinazione #PSG, così come #Kurzawa ha detto sì alla #Juve. Club al lavoro per definir… - FabrizioRomano : La Juventus al lavoro per un’idea di scambio tra Kurzawa e De Sciglio con il PSG, possibilitá da valutare per la fa… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus e #Psg vicini a chiudere lo scambio #Kurzawa - #DeSciglio -