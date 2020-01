Elga Enardu parla di Serena e Pago: ‘Il GF Vip non era il contesto adatto a loro’ (Di domenica 26 gennaio 2020) Elga Enardu, sorella gemella di Serena, ha dato la sua opinione su quello che sta succedendo tra Serena e Pago Grande Fratello Vip: Pago deciderà di tornare con Serena? Pago e Serena Enardu hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip dopo sette anni di relazione ma in un periodo di crisi. Serena lamentava una certa monotonia, alcune mancanze da parte del compagno e nel programma si è lasciata andare alla conoscenza con il tentatore Alessandro Graziani. Pago ha sofferto molto per quello che ha visto ma nonostante tutto era pronto a ricominciare rimediando ai suoi errori. Serena, invece, al falò di confronto finale ha detto che non voleva più tornare insieme a Pago perché non lo amava più. Tuttavia, quando è iniziata la quarta edizione del Grande Fratello Vip e Pago è entrato nella Casa, Serena ha deciso di andare da lui. L’ex tronista non gli ha chiesto niente, ... kontrokultura

