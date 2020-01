DIRETTA/ Verona Lecce, risultato 1-0, streaming video e tv: Dawidowicz a segno! (Di domenica 26 gennaio 2020) DIRETTA Verona Lecce streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita al Bentegodi, Serie A,. ilsussidiario

CretellaRoberta : DIRETTA Serie A: in campo Parma Udinese 2-0 LIVE: Alle 15 in campo domenica anche Verona-Lecce 2-0 e Sampdoria-Sass… - CretellaRoberta : DIRETTA Serie A: in campo Parma Udinese 1-0 LIVE: Alle 15 in campo domenica anche Verona-Lecce e Sampdoria-Sassuolo… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Verona-Lecce 0-0 in diretta su -