Chi era Kobe Bryant (Di domenica 26 gennaio 2020) Era stato fortissimo e amatissimo come pochi, e per cinque volte aveva vinto il titolo NBA con i suoi Los Angeles Lakers ilpost

frafacchinetti : Siamo già fuori come dei lampioni?? Ragazzi chi era l’angelo che non mi ricordo? #IlCantanteMascherato - civcatt : I suoi 'Evangelisti' generarono subito perplessi­tà; la stampa dell’epoca li bollò come «il culmine della bruttezza… - RollingStoneita : ‘John Lennon: The Final Year’ includerà filmati inediti e interviste con chi era vicino a #JohnLennon nel 1980 -