Australian Open 2020: Fognini, stavolta niente rimonta. Federer-Djokovic, scontro vicino? Da Barty a Jabeur, il bello del tabellone femminile (Di domenica 26 gennaio 2020) Poteva essere la giornata del secondo accesso ai quarti di finale di Fabio Fognini in un torneo del Grande Slam, e invece si è trasformata, per il ligure, in una sera di Melbourne in cui non è riuscito a fare ciò che gli era riuscito al primo turno. niente rimonta contro l’americano Tennys Sandgren, a differenza di quanto accaduto contro il connazionale di quest’ultimo, Reilly Opelka. Si potrebbe parlare del fallo di piede nel tie-break del primo set, dell’estremo nervosismo di Fognini all’inizio del secondo e di tanto altro. Quel che è certo è che, dopo il momento in cui ha perso la bussola, il numero 2 d’Italia l’ha ritrovata, lasciando semplicemente passare il momento negativo per concentrarsi su quello positivo che gli ha regalato la risalita da 0-4 a 5-4 nel secondo set. Sembrava un’altra di quelle giornate eroiche cui il ligure ha abituato ... oasport

SkySport : ?? #AusOpen ? #Fognini eliminato da #Sandgren agli ottavi di finale #SkyTennis #SkySport #AustralianOpen - fattoquotidiano : Australian Open, Fognini fuori agli ottavi: sconfitto da Tennys Sandgren in quattro set - WeAreTennisITA : 1??0??0?? volte agli #AusOpen La vittoria n. 100 agli Australian Open arriva col brivido. Federer è partito male co… -