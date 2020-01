Spal Bologna, subito Barrow: entra e segna! – VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) Musa Barrow ha bagnato l’esordio con la maglia del Bologna con un gol contro la Spal con il primo pallone toccato Che esordio per Musa Barrow! Il gambiano ha esordito con la maglia del Bologna durante il derby emiliano contro la Spal andando subito in gol. Prima palla toccata e primo gol per il nuovo attaccante felsineo che ha esultando inchinandosi ai tifosi del Bologna. L’ex Atalanta ha controllato una respinta corta di Igor e ha battuto Berisha con un tiro piazzato sotto l’incrocio. MUSA Barrow 1-2 ! #SpalBologna pic.twitter.com/iBM3ymijQD — Le Football en VOD (@football vod) January 25, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

