Sindrome cinese: il virus è nato in laboratorio, ha infettato un tecnico e poi si è espanso (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Coronavirus (Sindrome cinese) è stato creato in un laboratorio militare di Whuan dove si stavano facendo esperimenti di modifica della Sars per scopi militari. A diffondere la notizia è Tgcom24 tramite la voce del direttore Paolo Liguori. L’informazione è giunta tramite una fonte attendibile che ha reso nota la possibilità della nascita del virus dal laboratorio cinese in cui si studiano i più pericolosi e mortali virus bellici. Coronavirus, la Sindrome cinese creata in laboratorio “Da quanto mi riferiscono da alcuni anni questo laboratorio ha iniziato degli esperimenti militari, quindi coperti dalla più grande riservatezza. Così come l’America e la Russia, anche la Cina sta lavorando a dei batteri pericolosi da utilizzare in una eventuale guerra batteriologica“, spiega Liguori. “All’inizio di dicembre sembra che un tecnico sia entrato in contatto ... urbanpost

