Prende cellulare in classe, professore lo picchia: “Mi ha spaccato il labbro” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTorre del Greco (Na) – Un professore di informatica è indagato per aver aggredito un lo studente durante una lezione. La vittima è un ragazzo di 16 anni, alunno di seconda superiore nell’istituto professionale «Cristoforo Colombo» di Torre del Greco in provincia di Napoli, che è andato in ospedale con il labbro rotto e ha denunciato il tutto dai carabinieri. E’ quanto scrive Il Mattino secondo il quale già sarebbero partite le indagini per accertare le dinamiche dell’accaduto. L’aggressione a quanto pare è certa e ci sarebbero diversi testimoni a comprovarlo. I fatti sono avvenuti ieri mattina verso le 11.00 e hanno sconvolto l’intera comunità scolastica. Tutto sarebbe cominciato nella succursale dell’Istituto, sita in Via Garibaldi, una zona difficile, ex roccaforte del clan locale, che sta provando a risollevarsi grazie a iniziative legate al turismo. ... anteprima24

