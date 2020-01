GF Vip, Licia Nunez disperata per rottura con la fidanzata (Di sabato 25 gennaio 2020) Licia Nunez, attrice che partecipa al GF Vip, si dispera dopo aver ricevuto la notizia della sua rottura con la fidanzata Barbara tramite un post. Vani i tentativi dei coinquilini della casa per consolarla. GF Vip, Licia Nunez in crisi Nella casa del GF Vip, sta tenendo banco la questione legata a Licia Nunez. L’attrice nell’ultima puntata ha ricevuto una spiacevole notizia: la fidanzata Barbara Eboli ha voluto mettere fine alla loro relazione semplicemente mettendo un post su Instagram. Immediata la reazione commossa e disperata della Nunez che così ha commentato la scelta dell’ormai ex ragazza ai suoi coinquilini della suite:”Poteva venire a confrontarsi, dopo una storia come la nostra non mi aspettavo di ricevere solo un post”. Le reazioni degli amici Subito è intervenuta l’amica Rita Rusic che così ha voluto confortare Licia: “Probabilmente ... notizie

