Diretta/ Pisa Juve Stabia, risultato finale 1-1,: Di Gennaro salva le vespe! (Di sabato 25 gennaio 2020) Diretta Pisa Juve Stabia streaming video e tv: formazioni ufficiali e risultato live del match valido per la 21giornata di Serie B. ilsussidiario

Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Pisa-Juve Stabia 0-0 in diretta su - PisaSC : Campionato Nazionale Serie B, 21° giornata Il match Pisa-Juve Stabia è in programma all’Arena Garibaldi Stadio “Ro… - traliccio : @Gianni_Pisa Gliela avrebbe data anche in diretta tranquillo -