Ascolti tv venerdì 24 gennaio 2020 (Di sabato 25 gennaio 2020) Prime Time Su Rai 1 Il Cantante Mascherato ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Benvenuto Presidente! ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 4, sesta puntata, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Lucy ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Alessandro Borghese - 4 Ristoranti è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su Rai 1 Soliti Ignoti - Il ritorno ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato .000 ... blogo

_Alessio_88 : @Aladino_Rm Aver messo il GfVip al venerdì penso che sia stata una delle tante mosse suicide fatte da Mediaset in q… - schildkroete72 : RT @GM19761: Non guardate venerdi sto cazzo di programma facciamo capire la perdita di ascolti con l'eliminazione di pasquale e televoto t… - GM19761 : RT @GM19761: Non guardate il live e venerdi sera sto cazzo di programma guardiamo rai1 facciamo capire la perdita di ascolti con l'elimin… -