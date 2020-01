Torino: la crescita di Belotti nella rifinitura (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nonostante i limiti nella rifinitura del Torino, Belotti riesce a fare la differenza. Si è visto anche al Mapei Stadium La stagione del Torino si sta rivelando estremamente problematica. Una delle poche note liete arriva da un Belotti che anche nei momenti difficili manifesta una leadership fuori dal normale. Il Gallo sta crescendo vistosamente anche in zona di rifinitura, sopperendo alle lacune tattiche della squadra. Un esempio nella slide sopra, ossia l’occasionissima di Verdi al Mapei Stadium. Belotti si defila ed effettua un preciso cross al centro dell’area. I compagni sono poi bravi ad occupare lo spazio liberato dal proprio centravanti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

