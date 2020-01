Processo a Falcioni, Amnesty International: “Ora la Cassazione difenda la libertà di informazione” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il prossimo 28 gennaio si attende la sentenza della Corte di Cassazione sul caso del nostro giornalista Davide Falcioni. Il cronista è stato condannato per concorso in violazione di domicilio, per aver raccontato da vicino una manifestazione dei No Tav. L'appoggio di Amnesty International Italia: "Ha esercitato il suo diritto alla libertà d’informazione. Ci auguriamo che la Cassazione lo riconosca". fanpage

