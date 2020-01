Omicidio Luca Sacchi ultime notizie, pubblicate le chat tra il ragazzo e Anastasiya: “La mia vita ha cominciato a fare schifo da quando ci sei tu” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Quando Anastasiya, poche ore dopo la morte del suo fidanzato ne parlava come del grande amore della sua vita, del ragazzo perfetto, tutti hanno creduto che fosse stata spezzata una favola d’amore. Poi però con il passare del tempo, dopo le parole dei genitori di Luca Sacchi, i sospetti di una possibile relazione tra ragazza e un amico del suo fidanzato, si era capito che non erano poi tutte rose e fiori. E oggi a tre mesi di distanza dal giorno in cui Luca Sacchi è stato ucciso da Valerio del Grosso, leggendo le chat di Anastasiya e Luca, ben si comprende che il loro era un rapporto in crisi. Le parole sono quelle di due ragazzi che cercando di trovare la quadra ma non la trovano. E sono importanti per le indagini, anche per far capire che Luca sapeva forse quello che Anastasiya stava facendo, anche se non approvava. Cosa sapeva? Aveva idea di quanto la sua fidanzata si ... ultimenotizieflash

Santame10 : RT @chilhavistorai3: Omicidio di Luca Sacchi: “D’ora in poi faccio quello che voglio” - “Non trattarmi così”. Le chat con Anastasiya poche… - patriziarutigl1 : RT @Corriere: Omicidio Luca Sacchi, giudizio immediato per la fidanzata Anastasiya e altre 5 persone - Corriere : Omicidio Luca Sacchi, giudizio immediato per la fidanzata Anastasiya e altre 5 persone -