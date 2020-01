LIVE Federer-Millman, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’australiano sogna il colpaccio contro Re Roger (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e John Millman, valevole per il terzo turno degli Australian Open 2020. La sfida avrà luogo presso la Rod Laver Arena e sarà l’ultima partita in programma per la sessione notturna odierna sul campo centrale di Melbourne. Il campione svizzero è sembrato in gran forma nei due match giocati nel primo Slam della stagione lasciando solo le briciole agli avversari. Nella partita contro l’Australiano Johnson ha trionfato in meno di un’ora e mezza con il punteggio di 6-3 6-2 6-2, nella seconda, contro il serbo Krajinovic ha vinto 6-1 6-4 6-1. Va da sé che nella sfida contro il numero quarantesette del ranking mondiale parte decisamente favorito. Nei tre precedenti Federer ha avuto la meglio in due occasioni, l’unica sconfitta risale agli US Open ... oasport

