Giorgia Meloni ‘irride’ la cravatta di Luigi Di Maio, ma lei non lasciò la poltrona quando votò la fiducia a Monti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Prima di fare ironia si dovrebbe conoscere la storia. Se non quella di tutti, almeno quella personale. E, invece, Giorgia Meloni ha voluto irridere il romantico ricordo del Movimento 5 Stelle – quella cravatta Di Maio che l’ex capo politico si è simbolicamente tolto nell’annunciare il proprio passo indietro – sottolineando (su Twitter) come al fianco di quella immagine manchi quella della ‘poltrona’. Eppure la leader di Fratelli d’Italia, in passato, è stata maestra del ‘dissenso’ (dichiarato postumo) senza abbandonare la propria poltrona. E lo dice la sua storia. LEGGI ANCHE > Il cartello con cui Giorgia Meloni dice che è stata la prima ad arrivare e l’ultima ad andarsene da Bibbiano Partiamo dalla fine. Sul profilo Twitter del Movimento 5 Stelle è stata pubblicata, nella giornata di giovedì 23 gennaio, l’immagine di quella cravatta Di Maio. Quel ... giornalettismo

