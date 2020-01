Francesca Barra deride Antonella Elia: “Mi ha minacciata, che paura cosa mi farà?” (Di sabato 25 gennaio 2020) Scontro a distanza tra Antonella Elia e Francesca Barra. Dopo aver commentato il comportamento della showgirl nella casa del Grande Fratello, durante il programma di Piero Chiambretti, la giornalista risponde ironicamente alle 'minacce' della concorrente del reality che chiede di incontrarla fuori: "Mi ha minacciata, cosa mi farà?" fanpage

leviticca : Io che aspetto l'ingresso di Francesca Barra la prossima puntata #GFVIP - Caustica_mente : Antonella Elia contro Francesca Barra e Simona Ventura per le parole a #CR4 ???? #GFvip - HeyThreshold : *FUORI ONDA* Antonella: 'Ma sparami in fronte (parla di Francesca Barra) ah bacchettona ma sparami in fronte. Sar… -