Carnevale di Viareggio 2020 | sfilate dal primo al 25 febbraio Gli eventi

I corsi sui Viali a Mare saranno riproposti domenica 9, sabato 15, giovedì 20, domenica 23 e martedì 25 febbraio con il gran finale e la proclamazione dei vincitori. Quest'anno la novità assoluta riguarda la sfilata notturna, programmata per giovedì 20 febbraio, per festeggiare il Giovedì Grasso. Si potranno ammirare 9 carri di prima categoria, 5 di seconda, 9 mascherate in gruppo e 8 isolate

