Spadafora: “M5s e Pd insieme alle regionali in Campania” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “L’importante e’ non separarsi anche qui in Campania come e’ successo adesso per il collegio alle suppletive“. Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, parlando delle regionali in Campania, spiega che “Non siamo piu’ nelle condizioni di poterci permettere queste fibrillazioni“. “La mia posizione e’ che nel piu’ breve tempo possibile – ha affermato – bisogna mettere intorno a un tavolo entrambe le parti“. “Non si e’ mai detto il Pd, una coalizione piu’ ampia non solo con il Movimento, magari con delle liste civiche – ha sottolineato – Non andare da soli“. “C’e’ chi dice di andare da soli e probabilmente delle motivazioni ce le avra’ – ha aggiunto – io dico di a io ho le mie dicendo che bisogna ... anteprima24

alanewsitaly : M5S, Spadafora: 'Bisogna restare uniti, è ora di ricomporre' - Pholey_vn : RT @MPenikas: FQ: M5s, Spadafora: “Dobbiamo restare uniti, perché divisi ci condanniamo all’irrilevanza” - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: M5s, Spadafora: “Dobbiamo restare uniti, perché divisi ci condanniamo all’irrilevanza” -