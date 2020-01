Pedone investito da un bus alla stazione Tiburtina: morto dopo ore di agonia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Hanno tentato il tutto per tutto i medici giunti sul posto per soccorrere un Pedone investito da un autobus nel piazzale della stazione Tiburtina. L’incidente si è verificato mercoledì 22 gennaio a Roma intorno alle ore 19. Da quanto si apprende, l’uomo di circa 40 anni sarebbe stato trasportato al Policlinico Umberto I della Capitale. Purtroppo, però, è morto dopo qualche ora di agonia. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica di quanto accaduto. Pedone investito alla stazione Tiburtina Tragedia nella serata di mercoledì 22 gennaio nel piazzale della stazione Tiburtina di Roma: un Pedone è stato investito da un autobus della linea 545. Da quanto si apprende, infatti, il 40enne sarebbe stato travolto intorno alle ore 19. I soccorsi del personale medico e le ambulanze del 118 sono giunte rapidamente sul posto. Immediato anche il trasferimento al Policlinico ... notizie

