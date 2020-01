Michele Bravi chiede patteggiamento | Associazione vittime della strada in rivolta

Il cantante Michele Bravi chiede il patteggiamento a un anno e 6 mesi per omicidio stradale : La procura accoglie la richiesta e si oppone alla richiesta di costituirsi dell’associazione Famigliari delle vittime della strada

Il cantante Michele Bravi chiede di patteggiare 18 mesi per omicidio stradale. I familiari delle vittime : "Vergognoso" : Nel 2018 a bordo di un'auto del car sharing causò la morte di una donna di 58 anni che era in moto. Adesso la richiesta in accordo con la procura. Ma l'associazione dei familiari delle vittime chiede di costituirsi parte civile: il gup si riserva

Michele Bravi chiede di patteggiare la condanna per omicidio stradale a un anno e sei mesi : Il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale, ha chiesto di patteggiare la sua condanna a un anno e sei mesi. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano in cui, il 22 novembre 2018, ha perso la vita una donna di 58 anni che viaggiava in sella a una moto. Lo rende noto il suo avvocato Manuel Gabrielli al termine dell’udienza davanti al gup Aurelio Barazzetta che si è riservato di decidere nella prossima udienza ...

