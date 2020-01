“Mi manchi…”. Sorpresona al GF Vip: Paola Di Benedetto è nella casa e dall’esterno le arriva un messaggio d’amore (Di giovedì 23 gennaio 2020) È nella casa del Grande Fratello Vip ma con la testa è altrove. Paola Di Bendetto non fa che pensare al suo fidanzato Federico Rossi, membro del duo di successo Benji & Fede. All’interno della casa Paola parla spesso di lui, per esempio ha raccontato a tutti che lui ama farle sorprese con regali e bigliettini d’amore. Lei sente forte la sua mancanza e si vede. Ma lui, finora, non aveva mai detto nulla né incoraggiato pubblicamente la fidanzata. I fan, dunque, avevano pensato che non l’amasse veramente e cose simili. Ma, si sa, meglio non giudicare le apparenze, in fondo che possiamo saperne noi di cosa ha nella testa e nel cuore Federico Rossi? Ecco. E comunque Federico Rossi finalmente ha fatto una dedica a Paola Di Benedetto. E ha finalmente messo a tacere i fan cattivoni che a volte aprono bocca per darle fiato. Federico Rossi ha rotto il suo silenzio su Instagram scrivendo ... caffeinamagazine

