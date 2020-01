Matteo Salvini: “Mi manca solo di essere denunciato da uno spacciatore” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Matteo Salvini, in un video in diretta da Piacenza, è tornato a parlare del caso del citofono al tunisino di Bologna: il ragazzo intende denunciare quanto accaduto. Infatti, nelle ultime ore è balzato sul web il video nel quale il leader leghista suona il campanello della casa nel quartiere Pilastro per chiedere: “Scusi lei spaccia?”. Bufera sui social, dove si leggono commenti di tutti i tipi: dalle critiche alle giustificazioni. Lo stesso Salvini ha rivelato che il suo gesto era volto alla sicurezza dei cittadini in seguito alla denuncia ricevuta da una signora. Salvini denunciato dal tunisino di Bologna Il ragazzo tunisino di 17 anni residente a Bologna aveva annunciato una possibile denuncia ai danni di Salvini, il quale replica su Facebook all’eventualità. “Siamo avanti e non di poco, ma non posso parlare di più di sondaggi sennò mi arrestano e ho già 18 ... notizie

