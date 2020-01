Eugenio in Via Di Gioia: chi è la band in gara tra i giovani a Sanremo 2020 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Eugenio in Via Di Gioia, tra i giovani in gara a Sanremo 2020, arrivano sul palco dell’Ariston con all’attivo 7 anni di carriera e un bagaglio di canzoni distribuite in 3 album ed un EP. Per raccontare questo lungo percorso che li ha condotti fino a qui, il 31 gennaio uscirà “Tsunami (Forse Vi Ricorderete Di Noi Per Canzoni Come)”, album che oltre a “Tsunami” – il pezzo con cui si presentano al Festival – raccoglie i brani più amati dai molti fan di Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici. “Tsunami” (Forse Vi Ricorderete Di Noi Per Canzoni Come)” è un’antologia delle loro canzoni da usare come una mappa per partecipare al loro viaggio ed entrare in un mondo di musica, entusiasmo, poesia e impegno. Da questo impegno anche la scelta di pubblicare il disco in una speciale edizione in carta erba, biodegradabile e al 100% riciclabile e non solo. Questa la ... domanipress

aleLand03 : RT @CoronaRusty: 'la C.I.A. ci spia e non vuole più andare via la C.I.A. ci spia con l'aiuto della polizia la C.I.A. ci spia con l'aiuto… - SMSNEWSOFFICIAL : @eugenioinviadig : In attesa di salire sul palco del Festival di Sanremo il 31 gennaio esce l’album “TSUNAMI (forse… - MontiFrancy82 : @eugenioinviadig : In attesa di salire sul palco del Festival di Sanremo il 31 gennaio esce l’album “TSUNAMI (forse… -