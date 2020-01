Berlusconi presenta Jole Santelli a Tropea: «La conosco da 26 anni e non me l’ha mai data» | VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) C’è anche Silvio Berlusconi in questa campagna elettorale. Oggi, in tour in Calabria, ha voluto presentare la candidata presidente della Regione Jole Santelli, appoggiata anche da Forza Italia (oltre che dalla Lega e da Fratelli d’Italia). L’ex presidente del Consiglio si è distinto, come al solito, anche nel comizio della cittadina di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Siparietto Berlusconi-Jole Santelli. Ancora una volta, l’ex premier si è reso protagonista di una presentazione sessista nei confronti della stessa candidata: «La conosco da 26 anni – ha detto Silvio Berlusconi in apertura di comizio – e non me l’ha mai data». LEGGI ANCHE > L’assurda risposta di Berlusconi a un tifoso dell’Olbia: «Scusate, ma devo andare a puttane» Berlusconi-Jole Santelli: «La conosco da 26 anni e non me l’ha mai data» Il riferimento, ... giornalettismo

