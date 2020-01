Pavia: falso vino Doc, era alterato con aromi e anidride carbonica (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Milano, 22 gen. (Adnkronos) – Adulteravano il vino, aggiungendo aromi, zuccheri e anidride carbonica vietati nella produzione vinicola, falsandone odori e sapori in modo da imitare i profumi delle tipologie tipiche dell’Oltrepò Pavese. Questa è una delle accuse alle cinque persone, tutte italiane, arrestate dai carabinieri e dalla Guardia di finanza di Pavia, ritenuti responsabili di una frode in commercio nel settore vinicolo attuata da una nota cantina della Provincia di Pavia. Le cinque persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre per altre due è stato disposto l’obbligo di firma. Fra gli altri reati contestati anche la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e l’utilizzo e l’emissione di fatture false, che servivano a giustificare quantitativi di vini etichettabili con denominazioni ... calcioweb.eu

