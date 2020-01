Il cane “vigile” che ferma le auto e aiuta i bimbi ad attraversare (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gli abitanti di Batumi, in Georgia, lo hanno chiamato Kursha: ogni giorno va nei pressi della scuola e si preoccupa che i... today

ester_banor : RT @PediatriaOggi: #Kursha, il cane-vigile che aiuta gli scolari ad attraversare la strada....?????? (Batumi, in Georgia) #solocosebelle htt… - dicofilo : RT @PediatriaOggi: #Kursha, il cane-vigile che aiuta gli scolari ad attraversare la strada....?????? (Batumi, in Georgia) #solocosebelle htt… - IlMondoDiAllie : RT @PediatriaOggi: #Kursha, il cane-vigile che aiuta gli scolari ad attraversare la strada....?????? (Batumi, in Georgia) #solocosebelle htt… -