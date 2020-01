Gli piaci ma non ti cerca (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Iniziare una relazione non è facile, perché sicuramente i sentimenti non sono abbastanza chiari o forti e avrai sentito parlare di relazioni che potrebbero diventare tali, ma non evolvono. Tutto questo perchè si perdono di vista i dettagli e tutte quelle piccole cose, semplicemente ignorando l’amore! Ti diciamo per quale motivo alcune storie non decollano. Immagina, un adorabile ragazzo che ti è stato intorno per un determinato periodo, ti rende nervosa, vuoi incontrarlo ma hai paura che ti faccia ancora del male a livello sentimentale. Il tempo passa, e lui non si fa più sentire. A distanza di anni entrambi vi rendete conto dell’errore che avete commesso, e che sarebbe potuta nascere una relazione seria. La maggior parte delle donne pensa che debbano fare le difficili, farsi implorare, aspettare che sia l’uomo a chiamare, invitarci o inviarci un messaggio. Di ... bigodino

imnotyourbabyy : RT @melcutex: Lo so che molte persone mi odieranno A parer mia una ragazza si deve piacere SEMPRE anche se non è fidanzata o non gli piace… - dernebelmann : @incanvti Sarò più giovane ma ti assicuro che ho esperienza, io sono sempre stato il secondo ragazzo, il secondo ra… - Harryismywoman : RT @melcutex: Lo so che molte persone mi odieranno A parer mia una ragazza si deve piacere SEMPRE anche se non è fidanzata o non gli piace… -