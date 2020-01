Aritmia ventricolare trattata con un fascio di protoni, prima volta al mondo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Per la prima volta al mondo un paziente con Aritmia ventricolare è stato trattato con un fascio di protoni che ha colpito, in modo mirato e con un ridottissimo impatto sui delicati tessuti circostanti, la parte del cuore responsabile dei battiti cardiaci irregolari. L’intervento, messo a punto in collaborazione con la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo, è stato eseguito al Cnao di Pavia. huffingtonpost

