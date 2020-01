Arezzo, muore perché allergica al farmaco prescritto: il medico va a processo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lavinia Greci La paziente, che aveva assunto l'antibiotico dato dal dottore, si era sentita male ed era morta subito dopo per choc anafilattico. Denunciato dai familiari per negligenza, è accusato di omicidio colposo Le aveva prescritto un farmaco di cui lei era allergica e poco dopo l'assunzione di quell'antibiotico, la donna era morta per la reazione scatenata dal medicinale. Così, un medico di famiglia di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, era finito a processo, accusato di aver somministrato a una sua paziente un farmaco che poi le era risultato letale. E secondo quanto riportato da La Nazione, a fine marzo dovrebbe decidersi l'esito di questa controversia. La vicenda in tribunale In base a quanto riportato dal quotidiano, la vicenda sarebbe arrivata ieri al tribunale di Arezzo, dopo il rinvio a giudizio del professionista, deciso dal giudice per le indagini ... ilgiornale

