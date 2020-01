Pascucci: Da Lega grave offesa a intelligenza italiani (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Pascucci: Da Lega grave offesa a intelligenza italiani – “Quanto inscenato ieri dai senatori leghisti in giunta per le immunità è un’offesa all’intelligenza del popolo italiano, oltre ad essere una grave strumentalizzazione della giustizia”. A sostenerlo è Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune. “Un partito che ha rubato 49 milioni di euro agli italiani ora ha la faccia di chiedere agli avvocati di difendere il suo leader, pronto a calpestare le regole democratiche pur di arrivare in tutti i modi al potere. Non so con quale dignità i senatori leghisti abbiano accettato di vestire i panni dei burattini per assecondare le voglie del loro capo. Gli italiani però meritano rispetto e lo merita anche e soprattutto la Costituzione sulla quale tutti i deputati hanno giurato fedeltà”, conclude Pascucci. Lo comunica in una nota ... romadailynews

