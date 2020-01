LIVE Sport, DIRETTA 21 gennaio: Sinner, Fognini, Giorgi, Seppi avanzano agli Australian Open. Brutto ko per il Setterosa (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 21 gennaio: orari e programma 17.15 TENNIS – LE PAGELLE DEGLI Australian OPEN: Fabio Fognini piazza la rimonta, Andreas Seppi non smette di stupire, Camila Giorni bentornata! CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.02 PALLANUOTO – Brutto ko per il Setterosa, demolito per 7-13 dalla Russia nei quarti di finale di Euro 2020 CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.47 CALCIO – Due turni di squalifica per Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia salterà, dunque, Milan e Bologna. Assieme a lui altri 10 appiedati dal giudice Sportivo CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.33 FORMULA UNO – Mattia Binotto racconta diversi particolari del suo primo anno dal team principal e analizza nel dettaglio il rapporto tra Leclerc e Vettel CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.25 SUPERBIKE – Sono ... oasport

