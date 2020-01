Letizia di Spagna, le incertezze sul futuro di Leonor che potrebbero cambiare tutto (Di martedì 21 gennaio 2020) Leonor di Spagna, figlia di Letizia e Felipe, ha solo 14 anni ma ha davanti a sé tante responsabilità ed obblighi di corte. La Principessa delle Asturie ha infatti iniziato ufficialmente gli studi per diventare Regina dopo aver debuttato a ottobre, suscitando grandissima ammirazione da parte del pubblico. I suoi primi discorsi hanno emozionato Letizia, che più di una volta è apparsa con gli occhi lucidi per l’orgoglio. Adesso però si apre uno scenario imperscrutabile: Leonor, che al momento come ogni quattordicenne frequenta la scuola – la Santa Maria de los Rosales – dovrebbe avere una formazione accademica e militare, come ogni sovrano che l’ha preceduta. Suo padre, Re Felipe VI nel 1984 ha frequentato un collegio privato canadese situato a 130 chilometri a nord di Toronto, nella provincia dell’Ontario. Poi nel 1985 ha proseguito all’Accademia ... dilei

